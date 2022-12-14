В своё время разработчики из MuHa Games и Eerie Forest при поддержке издаетля Slitherine представили вниманию общественности ремейк культовой волшебной 4X-стратегии Master of Magic. Проект, безусловно, рассчитан на фанатов оригинала, и вот, отныне все того желающие любители вспомнить беззаботное детство/молодость могут окунуться в визуально усовершенствованную версию классики.
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Как уверяют разработчики, ремейк основан на всё тех же принципах, что и оригинал — обновлениям подверглись разве что графика и пользовательский интерфейс. Тем не менее, первые игроки отмечают, что шарм Master of Magic в ремейке утерян. Трудно сказать, имеем ли мы дело с банальным несоответствием ожидаемого и действительного, но пока что рейтинги ремейка в Steam оставляют желать лучшего.
Напоминаем, что Master of Magic представляет собой глобальную стратегию, в которой мы принимаем роль могущественного мага, управляющего собственным государством. Развивая инфраструктуру и расширяя свои владения, мы усиливаем свои магические способности и принуждаем оппонентов к повиновению. Победа достигается одним из двух способов: физическим «выносом» противников или же произнесением сверхзаклинания Spell of Mastery, находящегося в конце местного «древа технологий» и на активацию которого требуется огромное количество магической силы.