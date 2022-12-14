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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк магической 4X-стратегии Master of Magic добрался до прилавков
За 1300 рублей — предложение вполне приемлемое. Хотя рейтинги невысокие.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В своё время разработчики из MuHa Games и Eerie Forest при поддержке издаетля Slitherine представили вниманию общественности ремейк культовой волшебной 4X-стратегии Master of Magic. Проект, безусловно, рассчитан на фанатов оригинала, и вот, отныне все того желающие любители вспомнить беззаботное детство/молодость могут окунуться в визуально усовершенствованную версию классики.

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Как уверяют разработчики, ремейк основан на всё тех же принципах, что и оригинал — обновлениям подверглись разве что графика и пользовательский интерфейс. Тем не менее, первые игроки отмечают, что шарм Master of Magic в ремейке утерян. Трудно сказать, имеем ли мы дело с банальным несоответствием ожидаемого и действительного, но пока что рейтинги ремейка в Steam оставляют желать лучшего.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напоминаем, что Master of Magic представляет собой глобальную стратегию, в которой мы принимаем роль могущественного мага, управляющего собственным государством. Развивая инфраструктуру и расширяя свои владения, мы усиливаем свои магические способности и принуждаем оппонентов к повиновению. Победа достигается одним из двух способов: физическим «выносом» противников или же произнесением сверхзаклинания Spell of Mastery, находящегося в конце местного «древа технологий» и на активацию которого требуется огромное количество магической силы.

#master of magic
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