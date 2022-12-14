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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики The Elder Scrolls Online изменят ключевую схему выпуска дополнительного контента
По просьбам игроков.
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Команда поддержки многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online (TESO) сообщила об изменении подхода к выпуску сюжетных дополнений, а также о полном отказе от концепции «Приключения длиною в год».

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До настоящего момента, напомним, разработчики TESO растягивали сюжетную линию всякой новой главы, выпуская сначала в начале короткие дополнения, содержащие вступительные главы. Где-то в года выходило крупное DLC со всем основным контентом, а ближе к концу года выпускался завершающий сюжетную ветку года и подводящий основные итоги.

Изменение в подходе к выпуску контента для The Elder Scrolls Online следующее: разработчики намерены в дальнейшем выпускать сразу большое дополнения, не дробя его на мелкие кусочки.

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В начале 2023 года игра получит DLC с подземельем, а релиз крупного дополнения стартует во втором квартале. В третьем квартале выйдут мелкие обновления, а в четвёртом в The Elder Scrolls Online должна появиться некая совершенно новая игровая система. Подробнее о последней будет рассказано на специальном мероприятии в начале 2023 года — именно тогда и анонсируют новую главу.

#bethesda softworks #the elder scrolls online
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