По просьбам игроков.

Команда поддержки многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online (TESO) сообщила об изменении подхода к выпуску сюжетных дополнений, а также о полном отказе от концепции «Приключения длиною в год».

реклама

До настоящего момента, напомним, разработчики TESO растягивали сюжетную линию всякой новой главы, выпуская сначала в начале короткие дополнения, содержащие вступительные главы. Где-то в года выходило крупное DLC со всем основным контентом, а ближе к концу года выпускался завершающий сюжетную ветку года и подводящий основные итоги.

Изменение в подходе к выпуску контента для The Elder Scrolls Online следующее: разработчики намерены в дальнейшем выпускать сразу большое дополнения, не дробя его на мелкие кусочки.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В начале 2023 года игра получит DLC с подземельем, а релиз крупного дополнения стартует во втором квартале. В третьем квартале выйдут мелкие обновления, а в четвёртом в The Elder Scrolls Online должна появиться некая совершенно новая игровая система. Подробнее о последней будет рассказано на специальном мероприятии в начале 2023 года — именно тогда и анонсируют новую главу.