Если, конечно, не случится ожидаемого — переноса релиза.

Hogwarts Legacy за последнюю неделю неоднократно попадала в новостные ленты, и сегодня попадёт ещё раз, когда разработчики из Avalanche опубликуют свежий геймплей своего творения. Тем не менее, некоторые информационные поводы потерялись в трёх соснах, в частности, вчера студия сообщила о том, что Hogwarts Legacy отправилась в печать или, как любят выражаться калькой с английского термина некоторые писатели, «ушла на золото».

реклама

Не имея в сегодняшних реалиях никакого смысла, кроме следования традициям, данное событие в жизни любой видеоигры всё же остаётся весьма важным: им разработчики отмечают завершение производства проекта и переход к подготовке к его релизу. В теории, это также означает, что обозначенная дата выхода больше не изменится; хотя прецеденты случались.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Запуск Hogwarts Legacy на основных платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series — состоится 10 февраля. На консолях прошлого поколения — 4 апреля.