Hogwarts Legacy за последнюю неделю неоднократно попадала в новостные ленты, и сегодня попадёт ещё раз, когда разработчики из Avalanche опубликуют свежий геймплей своего творения. Тем не менее, некоторые информационные поводы потерялись в трёх соснах, в частности, вчера студия сообщила о том, что Hogwarts Legacy отправилась в печать или, как любят выражаться калькой с английского термина некоторые писатели, «ушла на золото».
реклама
Не имея в сегодняшних реалиях никакого смысла, кроме следования традициям, данное событие в жизни любой видеоигры всё же остаётся весьма важным: им разработчики отмечают завершение производства проекта и переход к подготовке к его релизу. В теории, это также означает, что обозначенная дата выхода больше не изменится; хотя прецеденты случались.
Запуск Hogwarts Legacy на основных платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series — состоится 10 февраля. На консолях прошлого поколения — 4 апреля.