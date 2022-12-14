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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy отправилась в печать, релиз — в феврале наступающего года
Если, конечно, не случится ожидаемого — переноса релиза.
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Hogwarts Legacy за последнюю неделю неоднократно попадала в новостные ленты, и сегодня попадёт ещё раз, когда разработчики из Avalanche опубликуют свежий геймплей своего творения. Тем не менее, некоторые информационные поводы потерялись в трёх соснах, в частности, вчера студия сообщила о том, что Hogwarts Legacy отправилась в печать или, как любят выражаться калькой с английского термина некоторые писатели, «ушла на золото».

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Не имея в сегодняшних реалиях никакого смысла, кроме следования традициям, данное событие в жизни любой видеоигры всё же остаётся весьма важным: им разработчики отмечают завершение производства проекта и переход к подготовке к его релизу. В теории, это также означает, что обозначенная дата выхода больше не изменится; хотя прецеденты случались.

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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
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13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Запуск Hogwarts Legacy на основных платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series — состоится 10 февраля. На консолях прошлого поколения — 4 апреля.

#hogwarts legacy
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