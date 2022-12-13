Когда-нибудь от «пастгена» надо будет отказываться раз и навсегда.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля наступающего года, но только для тех, кто предпочитает играть на PC или затарился консолями текущего поколения, выбросив «пастген» если не на настоящую свалку, то хотя бы на свалку истории. Тем не менее, пользователей консолей прошлого поколения ещё вагон и маленькая тележка, и их тоже необходимо учитывать при выпуска игр, рассчитанных на широкую аудиторию.

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Однако не всё с данными морально устаревшими консолями проходит гладко, и вот, чтобы обеспечить достойный уровень «полировки», разработчикам из Avalanche Software необходимо дополнительно два месяца. Как результат, запуск Hogwarts Legacy для PlayStation 4 и Xbox One задержится до 4 апреля.

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Для всех остальных ничего не меняется. Кроме того, завтра разработчики выступят с новой демонстрацией игрового процесса Hogwarts Legacy. Обещают показать новые, ранее не участвовавшие в демонстрациях геймплейные механики, в том числе полёты на метле.