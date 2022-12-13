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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy выйдет на консолях прошлого поколения на два месяца позже, чем планировалось
Когда-нибудь от «пастгена» надо будет отказываться раз и навсегда.
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-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
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Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля наступающего года, но только для тех, кто предпочитает играть на PC или затарился консолями текущего поколения, выбросив «пастген» если не на настоящую свалку, то хотя бы на свалку истории. Тем не менее, пользователей консолей прошлого поколения ещё вагон и маленькая тележка, и их тоже необходимо учитывать при выпуска игр, рассчитанных на широкую аудиторию.

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Однако не всё с данными морально устаревшими консолями проходит гладко, и вот, чтобы обеспечить достойный уровень «полировки», разработчикам из Avalanche Software необходимо дополнительно два месяца. Как результат, запуск Hogwarts Legacy для PlayStation 4 и Xbox One задержится до 4 апреля.

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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Для всех остальных ничего не меняется. Кроме того, завтра разработчики выступят с новой демонстрацией игрового процесса Hogwarts Legacy. Обещают показать новые, ранее не участвовавшие в демонстрациях геймплейные механики, в том числе полёты на метле.

#hogwarts legacy
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