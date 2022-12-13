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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новые детали Armored Core VI: сложные боссы, никакого открытого мира и огромное внимание самим роботам
Всё как надо, получается.
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Несколько дней назад состоялся анонс экшена Armored Core VI от студии FromSoftware. Некоторые детали проекта были раскрыты в прошлой заметке, а сейчас поступила информация от самого Хидетаки Миядзаки, который дал интервью изданию IGN.

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Итак, мы теперь знаем, что в новой Armored Core основной упор будет делаться на одиночном режиме, но от разработки мультиплеера в студии никто отказываться не собирается. Полноценного открытого мира в данном проекте можно не ждать — опыт создания Elden Ring тут не пригодится. Именно поэтому девелоперы больше ориентируются на формулу Dark Souls по части построения уровней. А вот сам геймплей отсылать к Souls-проектам не будет. Скорость — ключевой компонент новой Armored Core, это и отличает её от Elden Ring и других «страдательных» игр.

Очень много внимания FromSoftware уделяет проработке самих мех. Разработчики поставили перед собой главную цель — внушить игрокам, что они действительно управляют тяжёлыми умными машинами с уникальными механизмами.

Впрочем, одна из Souls-особенностей доберётся и до Armored Core VI — это боссы. Они в экшене точно будут, их тут запланировано огромное количество, сражения с ними станут настоящим вызовом для геймеров.

Armored Core VI практически никак не связана в сюжетном плане с предыдущими частями серии. Авторы называют её настоящим перезапуском, но тогда не совсем понятно, зачем надо было вставлять порядковый индекс в названии.

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RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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Напомним, грядущий проект про тяжёлых роботов от FromSoftware должен поступить в продажу в 2023 году на PC и консолях обоих поколений. Изданием проекта займётся Bandai Namco.

#bandai namco #fromsoftware #armored core vi
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