А игроки и не в курсе, что перед ними худшая игра года.

Игровые журналисты и непосредственно геймеры зачастую обитают в разных реальностях и являются максимально оторванными друг от друга. Учитывая стремительное развитие «института» блогерства и стриминга, смысла в игрожурах с каждым годом становится всё меньше. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на опубликованный на агрегаторе Metacritic «топ» худших игр уходящего года, который возглавила Postal 4 No Regerts.

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Свою десятку худших Metacritic основывает на базе так называемого Metascore — среднего арифметического рейтинга, полученного в результате складывания всех попавших в агрегатор оценок различных изданий и разделения их на общее количество рецензий. Таким образом удалось выяснить, что средний рейтинг Postal 4 No Regerts составил 30 баллов из 100 возможных. Это самый слабый показатель среди вышедших в этом году игр; на втором и третьем местах разместились CrossFire X и Babylon’s Fall, получившие 38 баллов и 41 балл соответственно.

Между тем простые игроки восприняли Postal 4 именно так, как и замышляли разработчики — как идейное продолжение ставшей культовой в определённых геймерских кругах Postal 2. Актуальный рейтинг Postal 4 в Steam составляет 80 %. Иными словами, отношение геймеров к проекту прямо противоположно отношению журналистов. Плохо это или хорошо, сейчас не важно; это данность.