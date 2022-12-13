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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
А игроки и не в курсе, что перед ними худшая игра года.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Игровые журналисты и непосредственно геймеры зачастую обитают в разных реальностях и являются максимально оторванными друг от друга. Учитывая стремительное развитие «института» блогерства и стриминга, смысла в игрожурах с каждым годом становится всё меньше. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на опубликованный на агрегаторе Metacritic «топ» худших игр уходящего года, который возглавила Postal 4 No Regerts.

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Свою десятку худших Metacritic основывает на базе так называемого Metascore — среднего арифметического рейтинга, полученного в результате складывания всех попавших в агрегатор оценок различных изданий и разделения их на общее количество рецензий. Таким образом удалось выяснить, что средний рейтинг Postal 4 No Regerts составил 30 баллов из 100 возможных. Это самый слабый показатель среди вышедших в этом году игр; на втором и третьем местах разместились CrossFire X и Babylon’s Fall, получившие 38 баллов и 41 балл соответственно.

Между тем простые игроки восприняли Postal 4 именно так, как и замышляли разработчики — как идейное продолжение ставшей культовой в определённых геймерских кругах Postal 2. Актуальный рейтинг Postal 4 в Steam составляет 80 %. Иными словами, отношение геймеров к проекту прямо противоположно отношению журналистов. Плохо это или хорошо, сейчас не важно; это данность.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#running with scissors #postal 4 no regerts #postal 4
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