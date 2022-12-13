Завтра на улице фанатов приключений Геральта из Ривии настанет праздник: состоится запуск крупного обновления, которое по какой-то неведомой нам причине продолжают именовать «некстгенным» несмотря на тот факт, что с момента выхода консолей текущего поколения прошло больше двух лет. Естественно, главным пунктом из десятков и сотен представленных в обновлении является внедрение трассировки лучей для улучшения местных теней и отражений, в связи с чем энтузиаст Shinobi602 решил поделиться наглядными скриншотами-сравнениями с активной и выключенной трассировкой лучей. Скриншоты создавались на PlayStation 5 в, соответственно, режимах «Производительность» и «Качество», однако важно помнить, что на PC графических настроек, в том числе касающихся рейтрейсинга, представлено больше.
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Ранее журналисты уже опробовали The Witcher 3 после графического обновления, заявляя, что «лучшая RPG» последних десяти лет стала ещё лучше. Оно, конечно, исключительно вкусовщина, но сам факт восторга со стороны журналистов означает как минимум то, что разработчики смогли не навредить — а это в современном игропроме уже большое достижение.
Хотя в первую очередь обновление «Ведьмака 3» нацелено на владельцев консолей текущего поколения, которое всё ещё по недоразумению называют «некстгеном», PC¬-игроки, которые раньше брезговали установкой графических модификаций, также смогут ознакомиться с улучшениями.