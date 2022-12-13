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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Sonic Frontiers за первый месяц разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий
Синий ёж продолжает быть удивительно популярным.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В начале ноября в продажу поступил проект Sonic Frontiers про очередные приключения одного из самых известных во всём мире персонажей видеоигр. Несмотря на первоначально предвзятое отношение публики к данному проекту, по факту новинка получила высокие пользовательские оценки, стала очень востребованной, ну а сегодня мы узнали, что все эти заявления были отнюдь не пустым звуком: мировой тираж Sonic Frontiers перевалил за 2,5 миллиона копий.

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Во многом данному результату Sonic Frontiers следует благодарить своё платформенное разнообразие: новинка доступна не только на консолях прошлого и текущего поколений, но также на PC и гибридной консоли Nintendo Switch. В случае с PC проект стал самым популярным в своей серии на данной платформе, что, в общем-то, неудивительно.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В прошлом году Соник отметил своё тридцатилетие; таким образом, франшиза является одной из самых долгоживущих в игровой индустрии.

#sega #sonic frontiers
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Вежливый_N_A_S-A-M-S
14:11
китай и сша добазарились уже что кому. чей то при развале совка никого кроме коми не смыло.
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
FelsheR-БАН100536
14:11
рекламой прямо в точку попал)) в пятую - всем уринцам!)
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Вежливый_N_A_S-A-M-S
14:10
так раха перешла к обороне уже. но это рахе не поможет. хаймарсам поxyй на ежи и окопы.
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
Максим Ширшов
14:09
Кем решенный ?) Большего бреда давно не слышал. А когда ваш "решенный вопрос" накроется медным тазом - готов ли ты будешь признать, что глупостями и враньем заполнил этот ресурс ? )
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
yojig
14:09
автор - пидор
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
Вежливый_N_A_S-A-M-S
14:09
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yojig
14:08
Зелотище, поздравляю с попаданием в черный список) мудло)
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yojig
14:07
Автор, добро пожаловать в черный список, сцука :)
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
hiveliberty
14:07
ПРО Хайтек тоже, кстати, взяли накидали так же, как 3дньюс. Хоть бы не позорились.. Ну нет железа, не делайте обзора. Зато на 1/4 "обзора" реклама оверпрайсного кресла..)
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Максим Ширшов
14:07
О мобилизации 17 летних это вранье. О второй мобилизации - тоже вранье. А ты что-то правдивое написать в состоянии ? Или ты, следуешь заветам арестовича - врать всегда, врать во всем, иначе все рухнет...
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
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