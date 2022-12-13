Синий ёж продолжает быть удивительно популярным.

В начале ноября в продажу поступил проект Sonic Frontiers про очередные приключения одного из самых известных во всём мире персонажей видеоигр. Несмотря на первоначально предвзятое отношение публики к данному проекту, по факту новинка получила высокие пользовательские оценки, стала очень востребованной, ну а сегодня мы узнали, что все эти заявления были отнюдь не пустым звуком: мировой тираж Sonic Frontiers перевалил за 2,5 миллиона копий.

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Во многом данному результату Sonic Frontiers следует благодарить своё платформенное разнообразие: новинка доступна не только на консолях прошлого и текущего поколений, но также на PC и гибридной консоли Nintendo Switch. В случае с PC проект стал самым популярным в своей серии на данной платформе, что, в общем-то, неудивительно.

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В прошлом году Соник отметил своё тридцатилетие; таким образом, франшиза является одной из самых долгоживущих в игровой индустрии.