Компания Starbreeze за последние годы пережила столько потрясений, что обвинять её в неторопливости работы над Payday 3 хоть и очень хочется, но всё же не вполне корректно. Тем не менее, годы идут, а триквела данной серии боевиков про ограбления различных лакомых местечек всё нет и нет. По словам руководителя Starbreeze Тобиаса Шегрена, работа над Payday 3 продвигается успешно.
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Подробностями Шегрен решил не делиться, лишь подтвердив, что релиз проекта намечен на следующий год на актуальных платформах. Учитывая нынешнее положение Starbreeze и тот факт, что многие фанаты консолей продолжают играть на устройствах прошлого поколения, логично предположить, что Payday 3 затронет как прошлое, так и текущее поколение приставок. Естественно, заглянув и на PC.