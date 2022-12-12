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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Starbreeze решила вновь напомнить, что работа над Payday 3 продвигается по плану
Чтобы мы вдруг, глядя на календарь, в этом не засомневались.
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Компания Starbreeze за последние годы пережила столько потрясений, что обвинять её в неторопливости работы над Payday 3 хоть и очень хочется, но всё же не вполне корректно. Тем не менее, годы идут, а триквела данной серии боевиков про ограбления различных лакомых местечек всё нет и нет. По словам руководителя Starbreeze Тобиаса Шегрена, работа над Payday 3 продвигается успешно.

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Подробностями Шегрен решил не делиться, лишь подтвердив, что релиз проекта намечен на следующий год на актуальных платформах. Учитывая нынешнее положение Starbreeze и тот факт, что многие фанаты консолей продолжают играть на устройствах прошлого поколения, логично предположить, что Payday 3 затронет как прошлое, так и текущее поколение приставок. Естественно, заглянув и на PC.

#starbreeze #payday 3
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ну уж не знаю, мой знакомый еще весной туда уехал. Вот в начале осени вернулся. в боевых действиях до этого он никогда не учавствовал
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warmuza
22:32
сдал на правку, ждём, пока модератор проверит
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
wolfire
22:26
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CPretender
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trulonso
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Пресалкаше
22:14
Походу спит ужратый ) а поправить шапку некому ))) хапанул медку )))
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
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