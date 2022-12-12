В эту среду состоится выход графически усовершенствованной версии The Witcher 3 Wild Hunt, которая порадует трассировкой лучей, более высокой детализацией объектов и другими многочисленными улучшениями, в том числе в области ускорения/замедления русской локализации. Сегодня же было снято эмбарго на публикацию рецензий на улучшенную версию, и вот, первые отзывы пока поголовно хвалебные.
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Как отмечают журналисты, CD Projekt RED удалось создать именно то, что от неё и требовалось: сделать картинку более современной и соответствующей поколению, при этом ничего не испортив и не вызвав чувства излишества. Проще говоря, обновлённая версия третьего «Ведьмака» представляет собой масштабное усовершенствование, создававшееся с учётом реалий и современных требований к графике.
При этом, что немаловажно, на целевых платформах, коими в данном случае являются PC и консоли текущего поколения, наблюдается достойная производительность: на PS5 и Xbox Series X удаётся удержать 60 fps лишь с редкими падениями в наиболее загруженных сценах вроде толп людей в Новиграде.
На момент написания данных строк средний рейтинг новинки на Metacritic составлял 97 баллов из 100 возможных.