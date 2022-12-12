Магазин GOG время от времени также проводит раздачи подарков, и на этот раз у всех желающих появилась возможность получить в своё распоряжение приключенческую игру Ghost of a Tale про мышонка-менестреля (странствующего барда), отправившегося в опасное путешествие с целью найти свою возлюбленную.
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Стоит отметить, что хоть GOG и приостановил свою деятельность в России, но через одну лазейку забрать подарок всё же можно — для этого необходимо пройти по данному адресу, предварительно «залогинившись» в свою учётную запись сервиса, после чего проверить свою игротеку: подарок должен появиться на «полке».
В своё время Ghost of a Tale была тепло встречена публикой, а в производстве в студии SeithCG уже находится продолжение.