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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Долгострой Dwarf Fortress стартовал со второго места в чарте продаж в Steam
Что было вполне предсказуемо.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На днях стало известно, что поступивший в начале декабря в продажу долгострой Dwarf Fortress, посвящённый строительству гномьей колонии, в плане продаж превзошёл все ожидания разработчиков — за первые сутки было продано больше копий, чем авторы надеялись реализовать за два месяца. Подобный успех не мог не найти отражения в чарте продаж в Steam, и вот, по итогам продаж за истекающую неделю Dwarf Fortress смогла расположиться на втором месте, уступив только, не устанем это повторять, требующему удаления из игрового чарта Steam Deck.

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На этот раз в Steam мало новинок: из числа таковых можно отметить только IXION, которой удалось стартовать с пятой позиции. Assassin’s Creed Valhalla, которая спустя два года была добавлена/возвращена в Steam, может похвастать шестой строчкой в Steam-чарте.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Десятка лидеров по итогам этой недели выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Dwarf Fortress;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Warhammer 40,000 Darktide;
  • IXION;
  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • EA Sports FIFA 23;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Valve Index VR Kit;
  • Cyberpunk 2077.
#steam #valve #dwarf fortress
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