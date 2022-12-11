На днях стало известно, что поступивший в начале декабря в продажу долгострой Dwarf Fortress, посвящённый строительству гномьей колонии, в плане продаж превзошёл все ожидания разработчиков — за первые сутки было продано больше копий, чем авторы надеялись реализовать за два месяца. Подобный успех не мог не найти отражения в чарте продаж в Steam, и вот, по итогам продаж за истекающую неделю Dwarf Fortress смогла расположиться на втором месте, уступив только, не устанем это повторять, требующему удаления из игрового чарта Steam Deck.
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На этот раз в Steam мало новинок: из числа таковых можно отметить только IXION, которой удалось стартовать с пятой позиции. Assassin’s Creed Valhalla, которая спустя два года была добавлена/возвращена в Steam, может похвастать шестой строчкой в Steam-чарте.
Десятка лидеров по итогам этой недели выглядит так:
- Steam Deck;
- Dwarf Fortress;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Warhammer 40,000 Darktide;
- IXION;
- Assassin’s Creed Valhalla;
- EA Sports FIFA 23;
- Red Dead Redemption 2;
- Valve Index VR Kit;
- Cyberpunk 2077.