На днях Elden Ring всплыла в новостных лентах как одна из наиболее обласканных игр в ходе церемонии The Game Awards 2022. Проект «забрал» главную награду церемонии — «Игру года» — но на этом все позитивные новости относительно творения студии FromSoftware в рамках мероприятия закончились. Теперь же становится очевидно, что разработчики совместно с издательством Bandai Namco решили просто не перегружать геймеров избытком информации, вместо этого поделившись наиболее интересными вестями чуть позже.
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О том, что фанатам Elden Ring следует подготовиться к появлению важных новостей в ближайшие «дни и недели», Bandai Namco сообщила в информационной почтовой рассылке. О чём конкретно идёт речь, не уточняется, но логично будет предположить, что издатель намекает на некое крупное (или не очень) сюжетное дополнение.
Ни разработчики, ни издатель пока ничего не уточняют, поэтому стоит расслабиться и не возлагать на вышеизложенное заявление Bandai Namco больших надежд. Лучше морально подготовиться к какой-нибудь мелочи вроде интерактивного события на каком-нибудь Twitch, но зато ни в чём не расстроиться.