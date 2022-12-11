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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Издатель Elden Ring готовит игроков к интересным новостям в ближайшее время
Возможно, речь идёт о сюжетном дополнении.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На днях Elden Ring всплыла в новостных лентах как одна из наиболее обласканных игр в ходе церемонии The Game Awards 2022. Проект «забрал» главную награду церемонии — «Игру года» — но на этом все позитивные новости относительно творения студии FromSoftware в рамках мероприятия закончились. Теперь же становится очевидно, что разработчики совместно с издательством Bandai Namco решили просто не перегружать геймеров избытком информации, вместо этого поделившись наиболее интересными вестями чуть позже.

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О том, что фанатам Elden Ring следует подготовиться к появлению важных новостей в ближайшие «дни и недели», Bandai Namco сообщила в информационной почтовой рассылке. О чём конкретно идёт речь, не уточняется, но логично будет предположить, что издатель намекает на некое крупное (или не очень) сюжетное дополнение.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ни разработчики, ни издатель пока ничего не уточняют, поэтому стоит расслабиться и не возлагать на вышеизложенное заявление Bandai Namco больших надежд. Лучше морально подготовиться к какой-нибудь мелочи вроде интерактивного события на каком-нибудь Twitch, но зато ни в чём не расстроиться.

#bandai namco #elden ring #from software
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