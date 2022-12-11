Возможно, речь идёт о сюжетном дополнении.

На днях Elden Ring всплыла в новостных лентах как одна из наиболее обласканных игр в ходе церемонии The Game Awards 2022. Проект «забрал» главную награду церемонии — «Игру года» — но на этом все позитивные новости относительно творения студии FromSoftware в рамках мероприятия закончились. Теперь же становится очевидно, что разработчики совместно с издательством Bandai Namco решили просто не перегружать геймеров избытком информации, вместо этого поделившись наиболее интересными вестями чуть позже.

реклама

О том, что фанатам Elden Ring следует подготовиться к появлению важных новостей в ближайшие «дни и недели», Bandai Namco сообщила в информационной почтовой рассылке. О чём конкретно идёт речь, не уточняется, но логично будет предположить, что издатель намекает на некое крупное (или не очень) сюжетное дополнение.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ни разработчики, ни издатель пока ничего не уточняют, поэтому стоит расслабиться и не возлагать на вышеизложенное заявление Bandai Namco больших надежд. Лучше морально подготовиться к какой-нибудь мелочи вроде интерактивного события на каком-нибудь Twitch, но зато ни в чём не расстроиться.