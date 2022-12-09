98 % рейтинга в Steam — как вам?

Разработчик из Supergiant Games представили в рамках церемонии The Game Awards 2022 свой новый проект — сиквел приключенческого роглайка Hades. Главной героиней новой игры стала Мелиноя — бессмертная принцесса Подземного мира и сестра Загрея из первой части. Она также владеет чёрной магией и намерена сразиться со зловещим титаном времени Кроносом.

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Для Hades II разработчики обещают захватывающий сюжет, новый набор локаций, испытания и обширный мир. Знатоки оригинала смогут повстречать во второй части знакомых персонажей и оценить ещё более масштабную реиграбельность проекта. При активации упрощённого режима бога повторно проходить игру будет веселее.

«Будучи бессмертной принцессой подземного мира, вы будете исследовать большой и глубокий мифический мир, побеждая силы Титана Времени, используя всю мощь Олимпа позади вас, в захватывающей истории, которая постоянно разворачивается через каждую вашу неудачу и достижение.

Наполните свое легендарное оружие Ночи древней магией, чтобы никто не встал у вас на пути. Станьте ещё сильнее благодаря могущественным дарам более дюжины олимпийских богов, от Аполлона до Зевса. Существует почти безграничное количество способов развивать свои способности», — смело говорят о своей игры разработчики из Supergiant Games. Учитывая чрезвычайно высокие рейтинги предыдущих проектов студии в Steam, в правдивости их слов сомневаться не приходится.

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Для Hades II также заявлены десятки полностью озвученных персонажей, нарисованное от руки окружение и чарующий, как и в предыдущий раз, саундтрек. Оригинальная Hades вышла в Steam в 2020 году, за это время она собрала там более 191 тысяч отзывов, из которых 98 % — положительные. Сиквел должен выйти в Steam и Epic Games Store в 2023 году, точная дата релиза будет объявлена позже.