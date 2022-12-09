Настоящий шпионский триллер, выглядит стильно.

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

Поляки из CD Projekt RED обозначили своё присутствие на The Game Awards 2022 с помощью нового тизер-трейлера дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Ключевая особенность нового видеоматериала — наличие в нём персонажа, голос и внешность которому подарил актёр Идрис Эльба.

реклама

Актёр сыграет Соломона Рида, секретного агента Новых США. В какой-то момент по сюжету главному герою Ви и Риду придётся объединиться, чтобы справиться с тяжёлым секретным заданием и постараться выжить.

Сами авторы позиционируют Phantom Liberty (официальное локализованное название аддона — «Призрачная свобода») как шпионский триллер. Его действие пройдёт в совершенно новом районе Найт-Сити.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз единственного крупного DLC состоится в 2023 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.