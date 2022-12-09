Поляки из CD Projekt RED обозначили своё присутствие на The Game Awards 2022 с помощью нового тизер-трейлера дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Ключевая особенность нового видеоматериала — наличие в нём персонажа, голос и внешность которому подарил актёр Идрис Эльба.
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Актёр сыграет Соломона Рида, секретного агента Новых США. В какой-то момент по сюжету главному герою Ви и Риду придётся объединиться, чтобы справиться с тяжёлым секретным заданием и постараться выжить.
Сами авторы позиционируют Phantom Liberty (официальное локализованное название аддона — «Призрачная свобода») как шпионский триллер. Его действие пройдёт в совершенно новом районе Найт-Сити.
Релиз единственного крупного DLC состоится в 2023 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.