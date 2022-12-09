Данный анонс давно напрашивался.

Студия FromSoftware в рамках минувшей The Game Awards 2022 была поистине обласкана вниманием: масса побед в различных номинациях одноимённой премии, инцидент с «раввином», ну и, наконец, анонс Armored Core VI Fires of Rubicon. На самом деле, сегодня мало кто знает, но FromSoftware начала обретать известность не со времён Dark Souls, а именно благодаря данной серии шутеров с гигантскими мехами в главных ролях. В связи с этим возвращение коллектива к своеобразным «истокам» стало для многих приятным сюрпризом.

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Итак, действие Armored Core VI Fires of Rubicon разворачивается на отдалённой вымышленной планете Рубикон-3, на которой в своё время было обнаружено большое количество нового загадочного ресурса. По подсчётам исследователей, этот ресурс должен был позволить человечеству значительно развить свой технологический и коммуникационный потенциал, но на практике привёл к катаклизму, ввергшему как сам Рубикон-3, так и соседние с ним звёзды в одну большую катастрофу, получившую название «Горящая звёздная система».

События игры начинаются спустя примерно полвека после вышеописанной катастрофы: катаклизм приобрёл сдержанные масштабы, а сам ценнейший энергетический ресурс остался, и за него сражаются межпланетные корпорации и группы сопротивления. Мы в роли независимого пилота-наёмника меха попадём в самое пекло.

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Релиз Armored Cove VI Fires of Rubicon состоится в следующем году на актуальных платформах. Пока без подробностей.