Спасибо и на этом, Larian.

В рамках The Game Awards 2022 бельгийцы из уважаемой студии Larian представили новый трейлер своей большой партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. Ролик примечателен тем, что разработчики впервые осмелились назвать месяц релиза проекта, без точного числа.

реклама

Итак, Baldur’s Gate 3 в своём финальном исполнении должна появиться в августе 2023 года. Не будем сейчас припоминать обещания Свена Винке выпустить проект «где-то в начале будущего года». Торопиться здесь точно не нужно, ответственность слишком большая. К тому же, мы не знаем, что там в остальных актах, не представленных в раннем доступе.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Также в трейлере появился Минск — напарник героя из предыдущих частей. Важно обязательно дождаться 14 декабря, именно тогда Larian Studios проведут посвящённую девятому обновлению трансляции. Тогда же девелоперы расскажут кое-что о полной версии ролевой игры.