В рамках The Game Awards 2022 бельгийцы из уважаемой студии Larian представили новый трейлер своей большой партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. Ролик примечателен тем, что разработчики впервые осмелились назвать месяц релиза проекта, без точного числа.
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Итак, Baldur’s Gate 3 в своём финальном исполнении должна появиться в августе 2023 года. Не будем сейчас припоминать обещания Свена Винке выпустить проект «где-то в начале будущего года». Торопиться здесь точно не нужно, ответственность слишком большая. К тому же, мы не знаем, что там в остальных актах, не представленных в раннем доступе.
Также в трейлере появился Минск — напарник героя из предыдущих частей. Важно обязательно дождаться 14 декабря, именно тогда Larian Studios проведут посвящённую девятому обновлению трансляции. Тогда же девелоперы расскажут кое-что о полной версии ролевой игры.