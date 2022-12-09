Современная игровая индустрия такова, что все или почти все достойные внимания информационные поводы утекают в Сеть за несколько дней или недель до их назначенного анонса. Так произошло и с дополнением Burning Shores к Horizon Forbidden West, о существовании которого мы узнали несколько дней назад, и официальная презентация которого состоялась буквально только что в ходе The Game Awards 2022.
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Действие дополнение развернётся в юго-западной части североамериканского континента — в бывшем штате Калифорния. Ожидайте новые задания, новую сюжетную линию и новые трудности, которые непременно предстоит преодолеть.
Релиз — 19 апреля на PlayStation 5.