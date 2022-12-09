Слухи о том, что Blizzard прикатит на The Game Awards 2022, гуляли по Сети относительно давно, и тем приятнее было буквально только что увидеть их подтверждение. Итак, Diablo IV выйдет 6 июня следующего года, а пока что можно взглянуть на соответствующий кинематографический видеоролик.
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Напомним, что Diablo IV является своеобразным удачным, по мнению многочисленных рецензентов, гибридом второй и третьей номерных частей серии. От Diablo II новинка взяла мрачный мир и следование традициям серии, от Diablo III — некоторые механики игрового процесса.
Стоило ли доверять мнению журналистов, узнаем через полгода. Если, конечно, повезёт и релиз не будет отложен.