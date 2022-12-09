Показали Бэтмена в дань памяти скончавшемуся актёру озвучки.

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

The Game Awards 2022 в самом разгаре, достойных внимания анонсов немного, и среди них удалось выудить долгожданное объявление даты выхода суперзлодейского боевика Suicide Squad Kill The Justice League про банду «Отряд самоубийц», которой предстоит противостоять «Лиге справедливости».

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Свежий видеоролик был подготовлен специально в целях демонстрации того, что актёр Кевин Конрой, покинувший наш мир в конце прошлого месяца, успел подарить свой голос Тёмному Рыцарю в данном проекте.

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Релиз Suicide Squad Kill The Justice League состоится 26 мая следующего года на PC и актуальных консолях (без «пастгена»).