The Game Awards 2022 в самом разгаре, достойных внимания анонсов немного, и среди них удалось выудить долгожданное объявление даты выхода суперзлодейского боевика Suicide Squad Kill The Justice League про банду «Отряд самоубийц», которой предстоит противостоять «Лиге справедливости».
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Свежий видеоролик был подготовлен специально в целях демонстрации того, что актёр Кевин Конрой, покинувший наш мир в конце прошлого месяца, успел подарить свой голос Тёмному Рыцарю в данном проекте.
Релиз Suicide Squad Kill The Justice League состоится 26 мая следующего года на PC и актуальных консолях (без «пастгена»).