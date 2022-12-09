Нельзя останавливаться.

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

Разработчики из Mundfish отметились перед началом церемонии награждения The Game Awards 2022 коротким геймплейным роликом Atomic Heart. Русскоговорящую публику в очередной раз позабавит саундтрек трейлера.

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Видимо, кипрской студии настолько понравилось сотрудничать с Аллой Пугачёвой, что они решились на ещё одно песню — встречайте «Арлекино»!

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Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля будущего года на ПК и консолях. В случае с рынком СНГ проект будет распространяться только через магазин VK Play.