Разработчики из Mundfish отметились перед началом церемонии награждения The Game Awards 2022 коротким геймплейным роликом Atomic Heart. Русскоговорящую публику в очередной раз позабавит саундтрек трейлера.
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Видимо, кипрской студии настолько понравилось сотрудничать с Аллой Пугачёвой, что они решились на ещё одно песню — встречайте «Арлекино»!
Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля будущего года на ПК и консолях. В случае с рынком СНГ проект будет распространяться только через магазин VK Play.