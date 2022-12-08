И опять о том, что геймеров за эти годы стало больше, и выручка, соответственно, тоже — молчок.

На днях игровое подразделение Microsoft сообщило о том, что AAA-игры внутренних студий компании подорожают с $60 до $70. Связано это с ситуацией в экономике как США в частности, так и в мире в целом, да и все понимают, что современный доллар по покупательной способности — совсем не то же самое, что было даже 5 лет назад, не говоря уже о временах 10—15-летней давности, когда и сформировался 60-долларовый ценник на новые «топовые» игры.

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Тем не менее, Microsoft ещё припозднилась с признанием реалий сегодняшнего дня, задержав повышение цен примерно на два года относительно некоторых своих конкурентов. И по словам руководителя игрового подразделения компании Фила Спенсера, Microsoft делала это намеренно — оттягивала, отдаляла день принятия соответствующего решения так долго, как это было возможно.

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Впрочем, важно помнить, что современная игровая индустрия всё больше уходит в подписную модель, а поднимать цены на Game Pass в Microsoft пока (ключевое слово) не собираются.