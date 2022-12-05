Пора привыкать к реалиям: разработка дорожает.

Повышение цен на видеоигры — это суровая реальность, с которой придётся смириться. Быть может, озвучиваемые производителями игр причины повышения цен и звучат смешно, но хлеб с маслом, колбаской и чёрной икрой хотят кушать все, поэтому геймеры будут платить больше. Кто-то решил сделать это сразу на старте продаж консолей нового поколения, тем самым получив первые и самые мощные репутационные удары, другие же, кто помудрее, выждали определённое время и стали сообщать о повышении цен сейчас, когда это так удобно можно связать с общей катастрофой в глобальной экономике.

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Так, представители игрового подразделения Microsoft в беседе с изданием IGN сообщили, что со следующего года стоимость видеоигр от внутренних студий компании на консолях Xbox Series X|S поднимется с $60 до $70. Речь идёт о «родном» американском регионе — в других регионах изменение цен может отличаться, хоть представители Microsoft пока не уточняют, как сильно и в каких конкретно регионах произойдут соответствующие изменения.

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Хотя данная новость, безусловно, негативная для покупателя, в Microsoft всё же подсластили пилюлю, заявив, что игроки могут пользоваться подпиской Game Pass, куда все игры от внутренних студий компании попадают с первого же дня.