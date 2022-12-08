Нарекли проект просто и лаконично — Portal with RTX.

Уже давно мы знаем, что восьмого декабря должен был состояться релиз RTX-версии культовой головоломки Portal. Указанный день настал, визуально усовершенствованная версия игры стала доступна для загрузки и прохождения; причём, что примечательно, бесплатно для обладателей оригинальной игры.

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Сами разработчики описывают Portal with RTX, а именно так официально называется обновление, как «бесплатное DLC» графической направленности, благодаря которому игроки смогут сразиться с хитрой ГЛаДОС и поломать голову над местными паззлами, параллельно любуясь графикой с трассировкой лучей.

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Разработчики рекомендуют обладать видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а для сверхвысокого качества советуют адаптер уровнем не ниже GeForce RTX 4080. В общем, всё очень серьёзно, и Portal with RTX — развлечение не для тонкого кошелька.