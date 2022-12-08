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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Portal с трассировкой лучей стала доступна для прохождения
Нарекли проект просто и лаконично — Portal with RTX.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Уже давно мы знаем, что восьмого декабря должен был состояться релиз RTX-версии культовой головоломки Portal. Указанный день настал, визуально усовершенствованная версия игры стала доступна для загрузки и прохождения; причём, что примечательно, бесплатно для обладателей оригинальной игры.

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Сами разработчики описывают Portal with RTX, а именно так официально называется обновление, как «бесплатное DLC» графической направленности, благодаря которому игроки смогут сразиться с хитрой ГЛаДОС и поломать голову над местными паззлами, параллельно любуясь графикой с трассировкой лучей.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Разработчики рекомендуют обладать видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а для сверхвысокого качества советуют адаптер уровнем не ниже GeForce RTX 4080. В общем, всё очень серьёзно, и Portal with RTX — развлечение не для тонкого кошелька.

#nvidia #valve #portal #lightspeed studios
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