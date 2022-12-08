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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Activision Blizzard рассказала, сколько сотрудников компании принадлежат к этническим меньшинствам
Спойлер: скоро «недопредставленными» станут совсем другие.
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Будучи американской компанией, Activision Blizzard во главу угла ставит весьма странные задачи: вместо того, чтобы принимать в свои ряды сотрудников исключительно исходя из их профессиональной пригодности, в холдинге стараются угодить современной повестке и улучшить «репрезентацию» тех или иных групп людей. По такому поводу в Activision Blizzard даже публикуют специальные отчёты, из которых следует, что из года в год число «недопредставленных» (under-represented) групп становится всё больше.

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Так, согласно статистике за этот год, доля женщин и небинарных персон среди сотрудников Activision Blizzard увеличилась на 2 % и достигла 26 %. Этнические меньшинства также увеличили свою «репрезентативность» в холдинге на 2 %, доведя своё общее количество до 38 % от числа сотрудников.

К 2025 году Activision Blizzard надеется увеличить долю вышеуказанных групп до 50 %. Таким образом, меньшинства в масштабах отдельно взятой компании перестанут быть таковыми.

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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что же до качества выпускаемых холдингом игр, то об этом в компании, похоже, давно уже не волнуются.

#activision blizzard
2
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