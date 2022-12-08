Глубокий геймплей и аддиктивность в игре присутствуют.

Разработчики из студии Bulwark, которые выпустили в 2018 году пошаговую тактику Warhammer 40,000: Mechanicus, отметились релизом нового проекта. Речь идёт о космической стратегии IXION, в котором игроку предстоит взять на себя роль руководителя масштабной космической станции.

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Итак, в IXION игрок управляет станцией Tiqqun, перед ним ставится глобальная задача по поиску нового дома для всего человечества. Сама станция, движущаяся по бескрайним просторам космоса, требует постоянного внимания. Её нужно обслуживать, наполнять ресурсами и так далее.

Управляющий Tiqqun должен заниматься постоянным строительством новых секторов, изучением технологий и управлением персоналом. С обитателями станций придётся считаться, учитывая их эмоциональное состояние и потребности.

Разработчики подчёркивают, что люди, которыми нужно управлять, не состоят из дисциплинированного экипажа. К тому же, не все из них бодрствовали с самого запуска полёта — некоторые только вышли из криокамеры. Всего на станции можно разблокировать шесть секторов, каждый из них способен вместить больше людей.

Администратору космической станции нужно поддерживать доверие к корпорации, которая его наняла. В противном случае можно допустить провал и на борту возникнет мятеж. Именно поэтому крайне важно наблюдать за экипажем с помощью специальных систем.

Разнообразие в геймплей призваны внести различные игровые события, ведь космос — это опасное место. Тут могут случиться пробоины в корпусе, перегрузка источников питания, возгорание электроприборов и многое другое.

«Вы должны управлять рисками, справляться с чрезвычайными ситуациями, создавать технологии для резервного электропитания и принимать решения о выходе в открытый космос.

Существуют совершенно новые звездные карты, которые еще предстоит изучить. Отправляйте зонды, чтобы выявить то, что скрыто, создавайте добывающие и грузовые корабли, чтобы находить ресурсы и торговать, заказывайте научные экспедиции, чтобы раскрыть секреты и угрозы, которые вы обнаружите в космосе. Встречайте других выживших и используйте их в своей миссии, помните, что ваша цель — выжить», — гласит официальное описание к игре в Steam.

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На момент написания данного материала IXION собрала в Steam более 650 отзывов, из которых 78 % — положительные.