Разработчики из FromSoftware выпустили бесплатное обновление для ролевого экшена Elden Ring. Апдейт добавил в игру PvP-сражения и несколько новых причёсок для персонажей. Чуть ранее стало известно, что на правах зон для PvP-сражений в игре будут выступать Колизеи, отмеченные в мире игры. Всего таких локаций будет три.
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Что касается типов PvP-сражений, то тут замечено подлинное разнообразие: дуэли, командные бои и так далее. Для того, чтобы принять участие в битве, нужно посетить специальное лобби Колизея, предварительно открыв данную локацию. Обновление для Elden Ring также внесло несколько балансных правок.
Что касается самой Elden Ring, то она поступила в продажу 25 февраля текущего года. За это время проект собрал более 445 тысяч отзывов, из которых 91 % — положительный.