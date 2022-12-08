В настоящее время поклонники Cyberpunk 2077, не изменившие к данной игре и её разработчикам отношение после того, как компания одной из первых ушла с российского рынка, пребывают в ожидании крупного сюжетного дополнения под названием Phantom Liberty. Аддон был анонсирован несколько месяцев назад, но его полноценной презентации до сих пор не состоялось: возможно, в CD Projekt RED решили приурочить столь важное событие к годовщине выхода Cyberpunk 2077 и устроить показ дополнения в рамках The Game Awards 2022, которая начнётся уже примерно через полдня — в ночь с 8 на 9 декабря.
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По крайней мере, такой информацией обладает инсайдер Тайлер Маквикер, который в прошлом иногда действительно верно «предсказывал» некоторые анонсы или презентации. Возможно, конкретно в случае с Phantom Liberty он тоже окажется прав.
У Маквикера нет никакой детальной информации касательно того, что именно ждёт игроков в рамках презентации дополнения, но учитывая тот факт, что выпустить его собираются в следующем году, хотелось бы надеяться на оглашение хотя бы чуть более сжатого «окна» релиза.