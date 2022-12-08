Экшен по «Мстителям» Marvel’s Avengers, вышедший в начале осени 2020 года, быть может, и получил неплохие пользовательские оценки, однако с «онлайном» дела с самого начала обстояли крайне печальные. Несмотря на это, разработчики вместе с издателем продолжали осуществлять поддержку Marvel’s Avengers на протяжении двух с лишним лет. Но нецелесообразность данной работы, по всей видимости, стали понимать и там, поскольку сегодня СМИ стали публиковать материалы о том, что их источники, близкие к студии Crystal Dynamics, сообщают о смене планов в коллективе: поддержку «Мстителей» свернут уже в следующем году.
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Если верить сообщениям СМИ, то изначально Crystal Dynamics собиралась поддерживать и обновлять Marvel’s Avengers в течение пяти лет — вплоть до 2025 года включительно — однако суровая реальность внесла коррективы в эти оптимистичные планы.
Чтобы примерно понять, почему в истории с Marvel’s Avengers всё произошло так, как произошло, достаточно просто взглянуть на статистику «онлайна» проекта в одном только Steam: максимальное количество одновременно присутствующих игроков за последние сутки составило всего 552 человек. Причём до такого печального результата игра докатилась буквально спустя несколько месяцев: уже в январе—феврале 2021 года пиковые «онлайны» Marvel’s Avengers не превышали 600—800 пользователей.