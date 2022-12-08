Это произойдёт уже сегодня, 8 декабря.

Разработчики экономической стратегии Anno 1800 собираются в скором времени возвратить её на положенное место в Steam, где она долгое время отсутствовала. Случится это одновременно с запуском дополнения New World Rising, посвящённого Новому Свету.

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Также авторы проекта дали понять, что в будущем его Steam-версия станет получать обновления одновременно с остальными площадками. Напомним, Anno 1800 была снята с продажи в Steam 16 апреля 2019 года, в день релиза. Те, кто успел оформить предзаказ, смогли сыграть в неё и оставить на аккаунте.

Что до самой Ubisoft, которая выступает издателем экономической стратегии, то в конце текущего года она вновь начала выпускать некоторые свои игры в Steam. Так, например, в магазине Valve уже можно купить Assassin’s Creed Valhalla, а 13 декабря там появится Roller Champions.