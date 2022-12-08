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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Экономическая стратегия Anno 1800 возвращается в Steam одновременно со стартом дополнения New World Rising
Это произойдёт уже сегодня, 8 декабря.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Разработчики экономической стратегии Anno 1800 собираются в скором времени возвратить её на положенное место в Steam, где она долгое время отсутствовала. Случится это одновременно с запуском дополнения New World Rising, посвящённого Новому Свету.

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Также авторы проекта дали понять, что в будущем его Steam-версия станет получать обновления одновременно с остальными площадками. Напомним, Anno 1800 была снята с продажи в Steam 16 апреля 2019 года, в день релиза. Те, кто успел оформить предзаказ, смогли сыграть в неё и оставить на аккаунте.

Что до самой Ubisoft, которая выступает издателем экономической стратегии, то в конце текущего года она вновь начала выпускать некоторые свои игры в Steam. Так, например, в магазине Valve уже можно купить Assassin’s Creed Valhalla, а 13 декабря там появится Roller Champions.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#ubisoft #anno 1800
1
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