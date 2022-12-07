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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
Странно было бы, если бы было не лучше.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Издание IGN, пользующееся своим доминирующим положением в западной игровой журналистике, получило в своё распоряжение свежий геймплей ремейка Dead Space, чтобы использовать его в качестве демонстрации улучшений, которых удалось добиться в игровой графике за минувшие с момента выхода оригинальной игры четырнадцать лет.

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Строго говоря, в каких-либо особых комментариях данный видеоряд не нуждается: журналисты сравнивали ремейк с оригиналом покадрово, так что без малого полтора десятка лет развития графических технологий видны невооружённым взглядом. В ремейке радует всё: и система освещения, и современные визуальные эффекты, и в целом высокий уровень детализации. Также стоит отметить, что в обновлённой версии Dead Space были переработаны многие сцены: в ремейке они гораздо более кинематографичны и зрелищны, так что, в теории, в ремейк будет играть страшнее, чем в оригинал.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

До релиза новой старой Dead Space осталось примерно полтора месяца — в продажу ремейк поступит 27 января на компьютерах и на консолях текущего поколения.

#electronic arts #dead space #ea motive
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Журналисты опубликовали свежий геймплей ремейка Dead Space
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