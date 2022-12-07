Странно было бы, если бы было не лучше.

Издание IGN, пользующееся своим доминирующим положением в западной игровой журналистике, получило в своё распоряжение свежий геймплей ремейка Dead Space, чтобы использовать его в качестве демонстрации улучшений, которых удалось добиться в игровой графике за минувшие с момента выхода оригинальной игры четырнадцать лет.

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Строго говоря, в каких-либо особых комментариях данный видеоряд не нуждается: журналисты сравнивали ремейк с оригиналом покадрово, так что без малого полтора десятка лет развития графических технологий видны невооружённым взглядом. В ремейке радует всё: и система освещения, и современные визуальные эффекты, и в целом высокий уровень детализации. Также стоит отметить, что в обновлённой версии Dead Space были переработаны многие сцены: в ремейке они гораздо более кинематографичны и зрелищны, так что, в теории, в ремейк будет играть страшнее, чем в оригинал.

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До релиза новой старой Dead Space осталось примерно полтора месяца — в продажу ремейк поступит 27 января на компьютерах и на консолях текущего поколения.