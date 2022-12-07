Летом 2020 года в продажу поступила новая версия Microsoft Flight Simulator. Проект быстро привлёк к себе внимание большого числа пользователей, однако учитывая его жанровую принадлежность, важно понимать, что местные серьёзные результаты являются таковыми только безотносительно к крупным AAA-релизам. Если отодвинуть высокобюджетные проекты в популярных жанрах, то результат Microsoft Flight Simulator с привлечением десяти миллионов пользователей можно с чистой совестью назвать впечатляющим.
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Согласно заявлению разработчиков, за прошедшее с момента релиза время они применили к проекту 27 обновлений, а указанные выше десять миллионов игроков суммарно совершили 500 миллионов полётов и преодолели расстояние в 40 миллиардов миль, что равно двумстам расстояниям от Земли до Солнца.
Будут и следующие обновления, но в подробности девелоперы пока не вдаются.