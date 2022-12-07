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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microsoft Flight Simulator (2020) привлёк внимание десяти миллионов игроков
Для проекта в таком жанре это очень мощный результат.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Летом 2020 года в продажу поступила новая версия Microsoft Flight Simulator. Проект быстро привлёк к себе внимание большого числа пользователей, однако учитывая его жанровую принадлежность, важно понимать, что местные серьёзные результаты являются таковыми только безотносительно к крупным AAA-релизам. Если отодвинуть высокобюджетные проекты в популярных жанрах, то результат Microsoft Flight Simulator с привлечением десяти миллионов пользователей можно с чистой совестью назвать впечатляющим.

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Согласно заявлению разработчиков, за прошедшее с момента релиза время они применили к проекту 27 обновлений, а указанные выше десять миллионов игроков суммарно совершили 500 миллионов полётов и преодолели расстояние в 40 миллиардов миль, что равно двумстам расстояниям от Земли до Солнца.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Будут и следующие обновления, но в подробности девелоперы пока не вдаются.

#microsoft flight simulator
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