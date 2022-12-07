Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Гейб Ньюэлл одобрил обещание Microsoft выпускать Call of Duty в Steam в ближайшие годы
Исход слишком очевидный.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Небезызвестный Гейб Ньюэлл поспешил прокомментировать обещание Microsoft выпускать Call of Duty на разных платформах на протяжении ближайших десяти лет — включая Steam. Глава Valve подчеркнул, что Microsoft довольна сотрудничеством с его цифровым магазином и намерена развивать партнёрские отношение и после закрытия сделки с Activision Blizzard.

реклама

Гейб Ньюэлл также признался, что программные продукты редмондцев давно стали важной частью каталога Steam. Для команды поддержки сервиса крайне важно предоставлять партнёрам новые функции площадки, чем она успешно и занимается.

После обнародования компанией Microsoft предварительной версии документа, обязывающего её выпускать Call of Duty на других платформах, Ньюэлл признался, что ему не особо импонирует подобный характер договорных отношений между студиями. Для руководителя Valve намного важнее тот факт, что сам Фил Спенсер никогда не давал поводов усомниться в себе и своей команде.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Чуть ранее сегодня стало известно, что Microsoft пообещала выпускать новые части Call of Duty на консолях Nintendo на протяжении минимум десяти лет. Видимо, для подопечных Фила Спенсера обнародование подобных заявлений действительно важно. Особенно, на фоне идущих подготовительных процессов по поглощению Activision Blizzard.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
40
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
70
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
24
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
80
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
23
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
136
B-21 Raider vs B-2 Spirit: Military Watch сравнил два стратегических стелс-бомбардировщика США
14
The Callisto Protocol - Рецензия
24
10 лучших фильмов, высмеивающих музыкальную индустрию
11

Сейчас обсуждают

вероника попович
19:29
обязательно 4 человека нужно, втроём ещё можно в начале играть, а потом уже просто нереально. Очень быстро нужно соображать, что делать и принимать решения
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Кружит голову мимоза
19:29
Хотели, не получилось, он ноги раздвинул и в окно не пролез.
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
ахахаxа
19:28
над украиной нет ниодного разумного самолёта,с того десятилетия
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Кружит голову мимоза
19:26
Ты решил у меня все разузнать обо мне, потом гадость сделать. Мне все твои шаги на 3 шага вперед известны. Юморист.
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Антон Bасильев
19:26
у меня нету друзей. давай с тобой в гтфо поиграю. я разузнал на пиратке по сети можно
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
ыщьтыщькыргындыртыщь
19:26
Кстати, на CU так и не появились видеокарты Intel, хотя их продажи вроде бы уже стартовали. Опять Intel тормозит.
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
ыщьтыщькыргындыртыщь
19:25
Свистните когда магазин CU станет доступен из РФ.
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
lesik78
19:24
Интел как та ..учка сверху. Вроде сверху, но ктото натягивает)))
За четыре года AMD удвоила свою долю на рынке x86-совместимых процессоров
вероника попович
19:23
попробуй GTFO, но там обязательно 4 человека нужно, очень важна командная игра, игрушка не для нежного возраста
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Антон Bасильев
19:23
че у тя на компе одна вкладка оверов открыта ? где еще сидиш. давай я там тоже зарегаюсь
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем