Исход слишком очевидный.

Небезызвестный Гейб Ньюэлл поспешил прокомментировать обещание Microsoft выпускать Call of Duty на разных платформах на протяжении ближайших десяти лет — включая Steam. Глава Valve подчеркнул, что Microsoft довольна сотрудничеством с его цифровым магазином и намерена развивать партнёрские отношение и после закрытия сделки с Activision Blizzard.

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Гейб Ньюэлл также признался, что программные продукты редмондцев давно стали важной частью каталога Steam. Для команды поддержки сервиса крайне важно предоставлять партнёрам новые функции площадки, чем она успешно и занимается.

После обнародования компанией Microsoft предварительной версии документа, обязывающего её выпускать Call of Duty на других платформах, Ньюэлл признался, что ему не особо импонирует подобный характер договорных отношений между студиями. Для руководителя Valve намного важнее тот факт, что сам Фил Спенсер никогда не давал поводов усомниться в себе и своей команде.

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Чуть ранее сегодня стало известно, что Microsoft пообещала выпускать новые части Call of Duty на консолях Nintendo на протяжении минимум десяти лет. Видимо, для подопечных Фила Спенсера обнародование подобных заявлений действительно важно. Особенно, на фоне идущих подготовительных процессов по поглощению Activision Blizzard.