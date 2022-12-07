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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Полноценный показ Warhammer 40,000 Space Marine 2 могут устроить уже на этой неделе — утечка
В рамках The Game Awards 2022, естественно.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Год назад состоялся анонс Warhammer 40,000 Space Marine 2 — продолжения широко популярной подсерии культовой франшизы. С тех пор никаких сведений касательно данного проекта не поступало, однако, по всей видимости, обрушение на нас шквала информации уже не за горами: как передаёт специализирующийся на утечках и инсайдерской информации портал Insider Gaming, презентация игры состоится на церемонии The Game Awards 2022 в ночь с 8 на 9 декабря.

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Из имеющейся на сегодняшний день информации известно, что в Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы будем играть за капитана Тита, которому предстоит избавить Галактику от власти тиранидов. Игра создаётся только для PC и консолей текущего поколения, так что можно рассчитывать на современное визуальное исполнение.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

За производство Warhammer 40,000 Space Marine 2 первоначально отвечало питерское подразделение Saber Interactive, однако после всего случившегося в этом году неясно, в чьих руках теперь находится проект.

#saber interactive #focus entertainment #warhammer 40 000 space marine 2
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