Год назад состоялся анонс Warhammer 40,000 Space Marine 2 — продолжения широко популярной подсерии культовой франшизы. С тех пор никаких сведений касательно данного проекта не поступало, однако, по всей видимости, обрушение на нас шквала информации уже не за горами: как передаёт специализирующийся на утечках и инсайдерской информации портал Insider Gaming, презентация игры состоится на церемонии The Game Awards 2022 в ночь с 8 на 9 декабря.
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Из имеющейся на сегодняшний день информации известно, что в Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы будем играть за капитана Тита, которому предстоит избавить Галактику от власти тиранидов. Игра создаётся только для PC и консолей текущего поколения, так что можно рассчитывать на современное визуальное исполнение.
За производство Warhammer 40,000 Space Marine 2 первоначально отвечало питерское подразделение Saber Interactive, однако после всего случившегося в этом году неясно, в чьих руках теперь находится проект.