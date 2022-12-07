Речь, естественно, идёт о консолях текущего поколения.

Формально «родная» («нативная») версия Grand Theft Auto Online вышла на консолях PlayStation 5 и Xbox Series ещё весной этого года, однако до сих пор в ней не представлено поддержки трассировки лучей, которую нынче модно внедрять везде, где надо и не очень. Данное безобразие собираются исправить в запланированном к выходу в этом месяце обновлении. Когда точно оно выйдет, пока не сообщается, но выбор дат, как вы понимаете, с каждым днём сокращается.

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Вместе с тем в обновление включат новые улучшения в области геймплея и местной экономики. Rockstar обещает, что будет продолжать поддерживать GTA Online новым контентом и впредь.

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Стоит отметить, что GTA Online на сегодняшний день является главной причиной сохранения популярности GTA V, сетевой частью которой она, собственно, и является. Поэтому желание Rockstar активно обновлять сетевой сегмент боевика вполне естественно.