Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В консольных версиях GTA Online появятся отражения с трассировкой лучей
Речь, естественно, идёт о консолях текущего поколения.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Формально «родная» («нативная») версия Grand Theft Auto Online вышла на консолях PlayStation 5 и Xbox Series ещё весной этого года, однако до сих пор в ней не представлено поддержки трассировки лучей, которую нынче модно внедрять везде, где надо и не очень. Данное безобразие собираются исправить в запланированном к выходу в этом месяце обновлении. Когда точно оно выйдет, пока не сообщается, но выбор дат, как вы понимаете, с каждым днём сокращается.

реклама

Вместе с тем в обновление включат новые улучшения в области геймплея и местной экономики. Rockstar обещает, что будет продолжать поддерживать GTA Online новым контентом и впредь.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что GTA Online на сегодняшний день является главной причиной сохранения популярности GTA V, сетевой частью которой она, собственно, и является. Поэтому желание Rockstar активно обновлять сетевой сегмент боевика вполне естественно.

#rockstar games #grand theft auto v #grand theft auto online
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи GTA V по итогам последнего финансового квартала оказались самыми низкими с момента релиза
Red Dead Redemption 2 вернулась в тройку лидеров продаж Steam и установила новый рекорд «онлайна»
Microsoft полагает, что Grand Theft Auto VI выйдет только в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
36
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
134
Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина
56
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
24
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
38
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
80
Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
28
B-21 Raider vs B-2 Spirit: Military Watch сравнил два стратегических стелс-бомбардировщика США
14
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
18

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
13:49
Ну, и славненько
Завершились статические испытания перспективного отечественного самолёта МС-21
Jean
13:45
А вот это уже плохая новость. Если все так, Нвидиа и дальше будет завышенные ценники держать на свою продукцию.
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
Антон Васильев
13:43
У нас и так всё зашибись в отличии от вас собак бездомных ...“We are deeply concerned at the growing number of Ukrainians presenting as homeless to their [local government] council, and in particular...
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
Bratken
13:42
Я порой даже завидую, что у меня не 5800x3D, а 5950x. Но собирал комп для работы, так что ядра важнее
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
BK201
13:41
И в таких специфических сценариях карта греет проц достаточно, чтобы вентилятор включился. А проц под лютым андервольтингом и сам по себе никогда не спровоцирует включение вентилятора БП (по hwinfo он...
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
Fortnite
13:40
Ех... Врать не буду, предполагал то что дедуля наконец-то купил видюху для качественного контента на overclocker.ru А тут всё стабильно по видосикам с Ютуба опусы клепают писаки. Комментировать по тем...
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
Bratken
13:40
Сдается, что 3570k не нагрузит 1660ti, где надо будет ее грузить. У меня остался (теперь как сервер) xeon e3-1280v2, который плюс-минус равен 3570k. Карта была 1060 6gb. Игры как-то шли сносно даже в ...
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
3000kyky Sakh
13:39
Флаг вам в руки! Удачи!))
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
V.L.A.D.L.E.N
13:38
Совершенно верно, автор похож на побратима нитроксенуса.🤦‍♂️
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
32Влад32
13:38
Реальные размеры узнать можно? А не то, что Интел выдает за техпроцесс.
Intel поделилась своей дорожной картой технологических процессов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем