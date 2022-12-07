А некоторые продолжают строить из себя не пойми что.

Примерно через полгода Microsoft рассчитывает завершить сделку с Activision Blizzard. Компании нужно пройти ещё не один круг ада в плане антимонопольных проверок, и чтобы данный процесс прошёл без запинок, редмондцы даже готовы на уступки. Например, сегодня глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что компания согласилась в течение последующих после слияния с Activision Blizzard десяти лет выпускать игры серии Call of Duty на платформах от Nintendo.

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Хотя Спенсер не вдаётся в подробности, но из контекста можно догадаться, что речь идёт как о текущих, так и о будущих платформах Nintendo. Вместе с тем Microsoft обязуется продолжить выпускать игры Call of Duty в Steam. По словам Спенсера, задача Microsoft — обеспечить как можно большему числу людей возможность играть на тех платформах, на которых им удобно. Ну, а то, что всё это не более чем слова, которыми Спенсер пытается скрыть вынужденный статус данного решения, мы с вами можем убедиться по тому факту, что на самом деле Microsoft нет никакого дела до «обеспечения своими играми как можно большего числа людей». В противном случае с российского рынка компания вместе со всеми играми своих студий не стала бы уходить ни под каким надуманным предлогом.

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Любопытно, что Спенсер не упомянул Sony, которая сильно трясётся из-за того факта, что она может утратить доступ к Call of Duty, которую считает незаменимой и непревзойдённой в своём классе. Microsoft направляла в адрес Sony такое же предложение, как в случае с Nintendo, но не получила на него ответа. Видимо, в Sony считают, что право на эксклюзивы имеет только она.