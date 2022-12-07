Источник весьма авторитетный.

Diablo IV, без преувеличения, является, одной из самых ожидаемых игр обозримого будущего, и всем любопытно узнать, насколько это обозримое будущее отдалённое. Похоже, у датамайнера и по совместительству инсайдера под ником Aggiornamenti Lumia, ранее «предсказавшего» даты релиза Skull & Bones и Atomic Heart, есть ответ на данный немаловажный для многих геймеров вопрос. Судя по раздобытой инсайдером информации, Diablo IV поступит в продажу 5—6 июня надвигающегося года — в зависимости от конкретного региона.

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Судя по всему, информация датамайнером добыта из излюбленной представителями данной «профессии» специальной «скважины», а именно — Microsoft Store, чья система безопасности и охранения сведений давно походит на дуршлаг, через который утекает всё, чему не лень.

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По слухам, полноценная крупная презентация Diablo IV состоится в рамках The Game Awards 2022 уже на этой неделе — в ночь с четверга на пятницу, 9 декабря в 03:30 по московскому времени. Если верить другим инсайдерам, то Blizzard уже предоставила сотне журналистов доступ к закрытой презентации новинки, и первые предварительные обзоры проекта должны будут начать поступать со дня на день.