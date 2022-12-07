Потому что какое ещё название может быть у дополнения к зомби-экшену? Только банальное.

Несмотря на то, что кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood создавался как идейный наследник Left 4 Dead, довольно быстро стало ясно, что формула данного геймдизайна устарела и больше не отличается увлекательностью. Боевик не отличается популярностью, но, тем не менее, разработчики из Turtle Rock Studios выполняют обещание и снабжают своё творение свежим контентом. Несколько часов назад стал доступен третий контентный аддон-расширение под названием River of Blood.

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Дополнение включает в свой состав разбитый на пять глав шестой акт кампании. Нам предстоит опробовать новые виды вооружений, встретиться с новыми персонажами и противниками, ну и полюбоваться на свежую «косметику».

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Примечательно, что Back 4 Blood допускает совместное прохождение контента из аддона даже в том случае, если непосредственно дополнение купил только один из игроков. Для этого необходимо, чтобы он стал создателем («хостом») лобби и пригласил в него своих напарников.