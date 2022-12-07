Игра вполне сносная, людям нравится.

Разработчики из студии BlackMill Games объявили о выходе крупного обновления для своего сетевого шутера Isonzo в антураже Первой мировой войны. Бесплатный апдейт добавил в клиент игры новые испытания, карты, оружие, систему престижа и ещё одну сторону конфликта (Германская империя).

реклама

По случаю выхода большого контентного патча авторы Isonzo выпустили специальный трейлер.

«Примите участие в исторических наступлениях: от шестой битвы при Изонцо до Карательной экспедиции. По мере продвижения в рамках одного наступления действия развернутся в разнообразных пейзажах: от предгорных крепостей до окопов в горах и ожесточенных боев на улицах городов, при этом отражая ход реальных событий. Всё воссоздано на основе реальных исследований и экспедиций: от звуковых эффектов и униформы, до домов, виноградников и окопов, за которые вам предстоит сражаться», — гласит официальное описание проекта в Steam.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что до оригинального проекта, то он был выпущен в сентябре текущего года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На момент написания данного материала шутер собрал более 4300 отзывов, из которых 85 % — положительные.