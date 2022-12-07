Разработчики из студии BlackMill Games объявили о выходе крупного обновления для своего сетевого шутера Isonzo в антураже Первой мировой войны. Бесплатный апдейт добавил в клиент игры новые испытания, карты, оружие, систему престижа и ещё одну сторону конфликта (Германская империя).
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По случаю выхода большого контентного патча авторы Isonzo выпустили специальный трейлер.
«Примите участие в исторических наступлениях: от шестой битвы при Изонцо до Карательной экспедиции. По мере продвижения в рамках одного наступления действия развернутся в разнообразных пейзажах: от предгорных крепостей до окопов в горах и ожесточенных боев на улицах городов, при этом отражая ход реальных событий. Всё воссоздано на основе реальных исследований и экспедиций: от звуковых эффектов и униформы, до домов, виноградников и окопов, за которые вам предстоит сражаться», — гласит официальное описание проекта в Steam.
Что до оригинального проекта, то он был выпущен в сентябре текущего года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На момент написания данного материала шутер собрал более 4300 отзывов, из которых 85 % — положительные.