Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Историческая стратегия Knights of Honor II Sovereign добралась до релиза
Стратегии всякие нужны, стратегии всякие важны.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Несколько лет назад жанр стратегий в видеоиграх не просто выглядел мёртвым, а, по факту, практически таковым и был. Лишь с постепенным ростом доли PC как игровой платформы ситуация стала выправляться, а мы стали получать вагон и маленькую тележку стратегий на любой вкус. Сегодня одним таким проектом стало больше: в продажу поступила Knights of Honor II Sovereign, представляющая собой глобальную стратегию в сеттинге Средневековья.

реклама

Нам в роли властителя европейского государства предстоит пройти сапогом по землям противников и присоединить их к своей территории. Выть по этому поводу никто не будет, потому что сеттинг подразумевает, что все межгосударственные проблемы решаются огнём и мечом — без ненужных «прокладок» в виде сомнительных международных объединений.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Пока что пользовательских оценок Knights of Honor II Sovereign в Steam нет, однако журналисты тепло высказываются о новинке, заявляя, что местные механики проработаны на достойном уровне, а геймплей, как и подобает глобальным стратегиям, увлекает на многие часы.

#knights of honor ii sovereign
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: трейлер стратегии Knights of Honor II: Sovereign про тактическое и глобальное Средневековье
Стратегический симулятор Knights of Honor II: Sovereign про завоевание Европы получил дату релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
21
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
114
Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина
55
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
24
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
34
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
20
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
9
Почему современная ракета Brimstone 2 может провалиться в украинском "прокате"
7
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
138
Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
29

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
22:40
Смотри тесты и не позорься.
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
blue blood
22:39
Орехи колоть можно?
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
Георгий Жуков
22:37
Без лоха - жизнь плоха.
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
LifeX
22:33
Уперли такую из комплекта с Macho еще 10 лет назад. Но кулер был нужен сейчас, поэтому купил без нее. Пришлось докупать отдельно такую же длинную.
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
Antichrist606
22:32
Вот так поворот, но в 90х именно им и продавали нашу промышленность за бесценок, а сейчас, у нас их заводы отвёрточной сборки, и своего почти ничего нет.
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Артём Николаев
22:30
Диванные эксперты могут попробовать определить направление прилёта если таковой был.
Атакой беспилотника в Энгельсе были выведены из строя 2 Ту-95
Артём Николаев
22:28
Например, мне. А новости от заводчанинов мне не интересны.
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
SlyBiBi
22:23
Влажные мечты какло-пидоров )).
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
Giant_calmar
22:11
Я блин даже не знаю, как человечество может использовать человекоподобных роботов с подогревом и покрытием из силикона (обязательно легкомоющегося), вообще никаких вариантов в голову не приходит.
Sony готова производить человекоподобных роботов, но не понимает для чего
3000kyky Sakh
22:11
"Бомб с самолетов..." Только что мелькнуло перед глазами.. На Донбассе авиация не использовалась. Совсем никак.
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем