Несколько лет назад жанр стратегий в видеоиграх не просто выглядел мёртвым, а, по факту, практически таковым и был. Лишь с постепенным ростом доли PC как игровой платформы ситуация стала выправляться, а мы стали получать вагон и маленькую тележку стратегий на любой вкус. Сегодня одним таким проектом стало больше: в продажу поступила Knights of Honor II Sovereign, представляющая собой глобальную стратегию в сеттинге Средневековья.
реклама
Нам в роли властителя европейского государства предстоит пройти сапогом по землям противников и присоединить их к своей территории. Выть по этому поводу никто не будет, потому что сеттинг подразумевает, что все межгосударственные проблемы решаются огнём и мечом — без ненужных «прокладок» в виде сомнительных международных объединений.
Пока что пользовательских оценок Knights of Honor II Sovereign в Steam нет, однако журналисты тепло высказываются о новинке, заявляя, что местные механики проработаны на достойном уровне, а геймплей, как и подобает глобальным стратегиям, увлекает на многие часы.