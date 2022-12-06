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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: геймплейный трейлер карты Vikendi Reborn для королевской битвы PUBG
Снежная локация получилась.
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Разработчики из студии Krafton опубликовали новый геймплейный трейлер своей условно-бесплатной королевской битвы PUBG. Свежее видео посвящено карте Vikendi Reborn. Авторы дали понять, что обновлённая локация представляет собой более суровую и жёсткую местность с такой же погодой.

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«Приготовьтесь к бескомпромиссной борьбе за выживание на Викенди Reborn — новой карте с сюрпризами, максимально раскрывающими ваши инстинкты выживания», — гласит официальное описание к переработанной локации.

Официальное название обновления для PUBG, которое добавляет карту, получило название «Викенди Reborn». На официальном сайте королевской битвы есть кое-какая информация по апдейту, самое главное мы сейчас и перечислим.

Так, в игре появились фуникулёры, которые упрощают перемещение из одной зоны в другую. Но разработчики в описании к этой «фиче» напомнили об очевидном: при выборе такого средства передвижения нужно помнить, что для всех остальных вы являетесь удобной мишенью.

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Или вот лом. На Викенди многие здания будут заперты, поэтому держать такой инструмент в рюкзаке у персонажа — вполне здравая идея. С помощью лома можно вскрывать шкафы и двери. Наконец, тут появился снегоход — с его помощью можно не только эффектно передвигаться, но и отстреливаться от врагов даже с места водителя. Сама карта уже доступна в PUBG на ПК, консольный релиз должен состояться 15 декабря.

#pubg #krafton
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