На днях компании Rebellion Developments исполнилось тридцать лет. Срок в масштабах игровой промышленности просто огромный, и чтобы отметить юбилей, в студии решили раздать всем желающим одну из своих самых знаменитых игр — Aliens vs Predator Classic 2000.
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Чтобы получить подарок, необходимо проследовать на официальный сайт студии и подписаться на почтовую рекламную рассылку. Желательно использовать для этого какой-нибудь ненужный почтовый ящик, потому что «спам» может начать утомлять. Если все операции выполнены правильно, то на почту придёт письмо с ключом активации Steam-версии игры.
По идее, ключ активации должен будет работать и в российском регионе даже несмотря на тот факт, что Rebellion поддалась истерике и прекратила продавать свои игры в нашей стране.