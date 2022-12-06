Идея с необходимостью поставить видеоигры в России под государственный контроль продолжает набирать обороты. Сегодня, как сообщает ТАСС, комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству сформировать реестр запрещённых игр, который станет своеобразным аналогом списка экстремистских материалов, но от мира видеоигровой индустрии.
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Как уточнил председатель комиссии Владимир Киселёв, появление такого реестра позволит противодействовать производителям и дистрибьюторам «вредных для детей компьютерных игр», в которых «пропагандируется культ насилия, жестокости, брань», а также прочие неприемлемые моменты.
К чему приведёт появление такого перечня, и является ли упоминание именно детей тем фактом, что возможный запрет будет касаться именно несовершеннолетних геймеров, пока сказать трудно. В любом случае, некоторые трезвомыслящие законодатели считают, что к подобному вопросу нельзя подходить с кондачка, поскольку во многих видеоигровых жанрах «насилие и жестокость», например, в шутерах от первого и от третьего лица, являются неотъемлемой частью процесса. Кроме того, под удар можно подставить и так дышащую на ладан или «релоцировавшуюся» на Кипр и иже с ним некогда отечественную игровую промышленность.