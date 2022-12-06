По крайней мере, так считает авторитетный инсайдер.

Как и у любого уважающего себя одиночного проекта, у Horizon Forbidden West должен быть хотя бы один крупный сюжетный аддон. На данном этапе жизни проекта официально ни о каких дополнениях объявлено не было, но, как мы знаем, там, где молчат разработчики, на помощь всегда приходят инсайдеры.

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Сегодня авторитетный инсайдер The Snitch опубликовал заметку-намёк, из которой следует, что дополнение к Horizon Forbidden West территориально развернётся на западе североамериканского континента и при этом получит название Burning Shores. Другой авторитетный инсайдер, Том Хендерсон, считает, что запуск дополнения в продажу состоится в апреле наступающего года.

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На сегодняшний день Horizon Forbidden West является эксклюзивом PlayStation 4 и PlayStation 5, но хотелось бы верить, что по аналогии с предыдущей частью «Запретный Запад» также доберётся и до персональных компьютеров.