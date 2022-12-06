Катастрофический по количеству и масштабу проблем релиз Cyberpunk 2077 ещё долго будут обсуждать в игровом сообществе, а студия CD Projekt RED навсегда запомнит произошедшее как урок — нельзя торопиться с выпуском столь ожидаемых проектов, иначе можно очень хорошо и надолго всех рассмешить. В конце 2020 года именно так случилось с Cyberpunk 2077: вместо удачного релиза мы получили одну большую проблему, исправить которую удалось лишь спустя год после запуска.
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Были у всего произошедшего и долгосрочные последствия. Так, например, изначально предполагалось, что в Cyberpunk 2077 после релиза появится режим сетевой игры, однако необходимость выделения ресурсов на исправление недоработок и досадных ошибок привела к тому, что мультиплеер пришлось убрать «в стол», о чём в беседе с изданием Eurogamer сообщил старший квест-дизайнер проекта Филипп Вебер.
Сейчас же у CD Projekt RED совсем другие планы: на горизонте маячит выпуск сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, затем компания собирается выпустить так называемую GotY-версию проекта, ну а дальше приступит к полноценному сиквелу. При этом студия рассчитывает также выпустить ремейк первого «Ведьмака» и новую часть серии, действие которой, судя по первым намёкам, развернётся в новом сеттинге.