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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard немного упростила получение нового героя Overwatch 2, но геймеры всё равно недовольны подходом компании к боевому пропуску
Тут только сносить и строить заново.
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О боевой пропуск в Overwatch 2 уже сломаны миллион копий: игроки с самого релиза жалуются на контентное наполнение местного БП, на изнурительную «прокачку» и попытки содрать с пользователей дополнительные деньги, поскольку боевой пропуск с предварительно «вкачанными» уровнями стоит значительно дороже его базовой версии.

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Особо негативный окрас был придан системе получения доступа к новым героям: чтобы получить возможность управлять новым персонажем, необходимо прокачать боевой пропуск до 55-го уровня, что в зависимости от количества проводимого в Overwatch 2 времени может занять от недели до многих месяцев или даже лет. Как и во всех остальных аспектах своей деятельности, в данном случае Blizzard очень долго прислушивалась к критике со стороны геймеров, и в итоге спустя два месяца после «релиза» игры внесла изменения в боевой пропуск — новый герой, Раматтра, будет открываться на 45-м уровне вместо стандартного 55-го.

Пока неизвестно, разовое это изменение или же постоянное для всех будущих героев, но одно совершенно точно: геймеры восприняли его как незначительную подачку. По словам пользователей, десять уровней вниз или вверх — это несерьёзное изменение, которое мало на что влияет в плане затрачиваемого на прокачку персонажа времени. Игроки считают, что доступ к новому герою должен быть автоматически у всех, кто приобретает боевой пропуск на новый сезон.

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Хотя предлагаемое геймерами решение выглядит справедливым, здесь важно понимать, что боевой пропуск и механика его прокачки в Overwatch 2 сформированы таким образом, чтобы вынудить игроков как можно больше времени проводить в этом бессмысленном «гринде». Если изъять из боевого пропуска главный и, по справедливости, единственный повод заниматься его прокачкой, то с «онлайном» в Overwatch 2 могут начаться ровно те же проблемы, что были в первой части, а это компании невыгодно как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения отчётности перед инвесторами.

#blizzard #overwatch 2
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