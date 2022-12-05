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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В свежем видео шутера I.G.I. Origins показали отрывки игрового процесса
Их немного, но они есть.
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Студия AntiMatter Games раз в несколько месяцев вспоминает о том, что игровое сообщество нужно время от времени снабжать актуальной информацией о разрабатываемых проектах. Так на свет появляются новые геймплейные видеоролики — в частности, сегодня был опубликован геймплейный «тизер» тактического шутера I.G.I. Origins.

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Напомним, что I.G.I. Origins повествует о событиях периода 1980-х, когда Холодная война в любой момент могла перерасти в горячую со всеми понятными каждому катастрофическими последствиями. Играть будем за оперативника Майкла Кинга, которому предстоит добыть информацию, способную изменить ход конфликта и предотвратить гибель человечества в ядерном огне.

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К сожалению, пока у I.G.I. Origins нет сроков сдачи в релиз, и учитывая тот факт, что текущий год уже на излёте, логично предположить, что раньше следующего года выхода новинки можно не ждать.

#i.g.i. origins #antimatter games
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