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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стратегия Victoria 3 получила важный патч, исправляющий множество технических ошибок и сильно меняющий баланс
Работа только началась, судя по всему.
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Paradox Interactive подготовила и выпустила большое обновление для стратегии Victoria 3, которое получило название Earl Grey. Апдейт добавляет в игру новые механики, очень сильно изменяет баланс и не забывает исправить множество зафиксированных ранее ошибок. Обо всём по порядку.

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Список основных изменений выглядит следующим образом:

  • улучшенный интерфейс с изменёнными уведомлениями и всплывающими подсказками;
  • переработанная система морали;
  • череда правок в балансе ресурсов, включая каучук и нефть;
  • новая механика в параметре легитимности — теперь страны получают различные бонусы и штрафы в зависимости от данного показателя;
  • собственно, новый индикатор легитимности, основывающийся на голосах в правительстве;
  • штраф легитимности за размер правительства заменён на штраф за идеологическую непоследовательность;
  • правки баланса в системах оплаты труда, массовой миграции и договорных портов;
  • исправлены технические ошибки, которые приводили к вылетам игры.
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Напомним, релиз Victoria 3 состоялся 25 октября на ПК. За первый месяц проект купили более 500 тысяч раз. Он был достаточно тепло принят публикой, но большинству игроков насладиться стратегией помешало её посредственное технические состояние. Которое сейчас и правят.

#paradox interactive #victoria 3
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Коммунизм в Victoria 3 оказался столь силён и привлекателен, что игроки назвали его «дисбалансным»
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