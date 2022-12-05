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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Star Wars Jedi Survivor поступит в продажу в середине марта
Так гласит Steam-страница проекта.
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Формально разработчики из Respawn Entertainment и издательство Electronic Arts пока точную дату выхода Star Wars Jedi Survivor не огласили, однако буквально только что на Steam-странице проекта данная информация засветилась, что может означать только одно: либо разработчики обновили страницу раньше времени, либо произошла досадная ошибка. В любом случае, теперь мы знаем точную дату выхода проекта, так что все желающие могут начинать готовиться к продолжению приключений Кэла Кестиса.

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Вероятнее всего, официально информация о дате выхода будет подтверждена в рамках The Game Awards 2022 в ночь с четверга на пятницу на этой неделе.

Если верить информации на Steam-странице Star Wars Jedi Survivor, а не верить ей причин нет, то в новинке не будет представлено никакой формы русской локализации. Учитывая неадекватную позицию, которую издательство Electronic Arts заняло весной этого года по отношению к российскому рынку, удивляться этому не приходится.

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Что же до системных требований, то для комфортного игрового процесса разработчики рекомендуют заиметь процессор Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X или эквивалентный по производительности, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT, 16 Гбайт оперативной памяти, а также освободить на накопителе аж 130 Гбайт пространства.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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