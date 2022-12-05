Компания Microsoft объявила о скором проведении специального зимнего мероприятия, в рамках которого будут представлены демоверсии будущих проектов от независимых студий. Игры должны появиться как на Xbox One, так и на Xbox Series X и S.
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Сам ивент пройдёт с 6 по 12 декабря, в течение означенного периода у всех желающих будет возможность опробовать демоверсии — всего запланировано к показу более 20 новых проектов. Полный список представят завтра, 6 декабря, а сейчас нам известно, что там точно будут присутствовать:
- экшен Rhythm Sprout;
- уникальная стратегия Inkulinati;
- странное приключение о противостоянии с бывшими Thirsty Suitors;
- приключенческая головоломка о противостоянии с оловянными солдатиками Tin Hearts.
Вся сопутствующая информация была опубликована в официальном блоге Xbox.