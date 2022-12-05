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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Microsoft проведёт собственное мероприятие с демоверсиями будущих игр
Как у Steam, только намного скромнее по масштабам.
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Компания Microsoft объявила о скором проведении специального зимнего мероприятия, в рамках которого будут представлены демоверсии будущих проектов от независимых студий. Игры должны появиться как на Xbox One, так и на Xbox Series X и S.

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Сам ивент пройдёт с 6 по 12 декабря, в течение означенного периода у всех желающих будет возможность опробовать демоверсии — всего запланировано к показу более 20 новых проектов. Полный список представят завтра, 6 декабря, а сейчас нам известно, что там точно будут присутствовать:

  • экшен Rhythm Sprout;
  • уникальная стратегия Inkulinati;
  • странное приключение о противостоянии с бывшими Thirsty Suitors;
  • приключенческая головоломка о противостоянии с оловянными солдатиками Tin Hearts.
рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Вся сопутствующая информация была опубликована в официальном блоге Xbox.

#microsoft
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taurus88
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